Бывший психолог академии «Зенита» рассказала, как ее уволил Аршавин

Бывший психолог академии «Зенита» Ирина Рюхина рассказала о завершении работы в клубе.
Заместитель генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога в академии клуба.
– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?
– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.
На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».
– Пошутил?
– Получается, нет. Через год из академии я ушла.
– О чем еще разговаривали?
– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker – чтобы он показал воспитанникам эталон. Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат. Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.
– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?
– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка – до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы – это их дело.
– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?
– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась.
- Ранее Аршавин так высказался об уходе психолога из академии: «Психолог работал здесь 10 лет. Честно говоря, я не понимал, что такого прорывного случилось за эти 10 лет. Что резко изменилось или улучшилось».
- Он добавил: «Тренер должен быть психологом. Не знаю, как сейчас, но в мои времена в [университете имени] Лесгафта была психология. И хороший тренер не мог не быть хорошим психологом».