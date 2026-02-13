Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывший психолог академии «Зенита» рассказала, как ее уволил Аршавин

Бывший психолог академии «Зенита» рассказала, как ее уволил Аршавин

Вчера, 10:38
18

Бывший психолог академии «Зенита» Ирина Рюхина рассказала о завершении работы в клубе.

Заместитель генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ранее рассказал, что отказался от психолога в академии клуба.

– Аршавин лично решил не продлевать ваш контракт с академией. Как он сообщил о расходе?

– Я спокойно работала в «Зените» – пока в один день на тренерском совете не представили Аршавина в качестве нового руководителя. С тех пор у нас было четыре встречи. Сначала Аршавин спросил у меня, смотрела ли я какой-то из последних на тот момент эфиров «Коммент. Шоу». Впервые слышала о таком, поэтому ответила отрицательно.

На второй встрече Андрей Сергеевич поинтересовался: «Сколько лет, Ирина Сергеевна, вы работаете в академии?» Ничего не скрывая, ответила: «Идет десятый год». Он тут же ответил: «Это будет последний».

– Пошутил?

– Получается, нет. Через год из академии я ушла.

– О чем еще разговаривали?

– Однажды просила Андрея Сергеевича пройти психологическое тестирование Neurotracker – чтобы он показал воспитанникам эталон. Так и вышло: Аршавин продемонстрировал хороший результат. Наконец, на четвертой встрече Андрей Сергеевич сообщил мне, что у меня истекает контракт, и его не продлят.

– Вы подозревали, что те слова Аршавина про ваш скорый уход – не шутка?

– Я ничего не чувствовала. Работала и работала. Я спортсменка – до работы психолога профессионально играла в баскетбол. Мой тренер всегда говорил: решение руководства и тренера не обсуждается. Если люди не заинтересованы – это их дело.

– Вы провели в «Зените» 10 лет. Разве расставаться было не обидно?

– Аршавин сказал про мой последний год со смехом. Я поддержала эмоциональный тон, улыбнулась.

  • Ранее Аршавин так высказался об уходе психолога из академии: «Психолог работал здесь 10 лет. Честно говоря, я не понимал, что такого прорывного случилось за эти 10 лет. Что резко изменилось или улучшилось».
  • Он добавил: «Тренер должен быть психологом. Не знаю, как сейчас, но в мои времена в [университете имени] Лесгафта была психология. И хороший тренер не мог не быть хорошим психологом».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1770969781
...если психолог - бывшая баскетболистка, а у тебя низкий центр тяжести, то рабочие отношения надо переводить на настил, возможно, даже в партер...
Ответить
АК 68
1770971866
По логике Аршавина и тренеры там не нужны. А зачем? Все равно ничего прорывного за последние 10 лет не было.
Ответить
Semenycch
1770975578
Я категорически невысокого мнения об Аршавине как о человеке и личности.
Ответить
Desma
1770978408
Шаве не спортивным развитием заниматься, в чём он абсолютно не разбирается, а участвовать в посиделках на «Коммент. Шоу». Народ же надо кому-то веселить?
Ответить
Plyash
1770980623
Андрюхе надо было поинтересоваться у профессионального психолога , как в дальнейшем вновь не нарваться на очередные , уже ставшие традиционными , алименты . Ирина Сергеевна научила бы великовозрастного балбеса , как правильно расходовать своё семя . Глядишь бы , договорились . А то безотцовщина , это грустно , подло и неправильно .
Ответить
Айболид
1770982015
"гуДалин фыкысымы" совсем с катушек слетел - весна ещё впереди ,а его обостения уже замучали .Страдает гидроцефал болезный - это на него бремя элиты к/б движа давит (а также навязчивый петтинг от е.б.е.л.е.я ).
Ответить
mihail200606
1770984409
Ну если просмотр коммент. Шоу эт главный критерий для отбора, то как то это наверное,неправильно)
Ответить
АлексМак
1770984464
Значит не приглянулась ему. А шеф всегда прав...
Ответить
FWSPM
1770986163
Не дала...))) к гадалке не ходить
Ответить
Дырокол
1770988070
Ни знаю кто как, но я помню некоторые фразы ентого депутата: "Если сейчас не уйду, то так и умру в Зените" ____________________________________ Была еще вторая фраза, но не помню сейчас, но..... не надо нам Г...., даже цитировать!!! Как бы хотелось обвинить во всем рыл, но увы, мазутные сейчас так же в роли зрителя!!!
Ответить
