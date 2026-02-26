Семак ответил, почему заблокировал трансфер Педро в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не согласился на продажу Педро.

– Правда ли, что прошлым летом вы были против продажи Педро в Саудовскую Аравию? Если да, то почему?

– Нет замены. Чтобы игрок уходил и мы не становились слабее, нужно находить адекватную замену.

И Педро, как он проводит этот сезон, думаю, он один из лидеров, один из наиболее важных игроков в сегодняшнем составе нашей команды.