Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о решении «Локомотива» отпустить Дмитрия Баринова в ЦСКА посреди сезона.

«До сих пор не понимаю, как можно было отпустить Баринова! Как сработало руководство... При Семине такого бы никогда не произошло, это ведь все равно что Лоськов в свое время так ушел бы из команды...

В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции?

Батраков все же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе – это опорный центральный полузащитник. Тем более, с такой харизмой, какая есть у Баринова!

Такие люди много значат для партнеров, это очень важный момент. Но «Локо» пошел на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий «запасной вариант».

Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением», – заявил Орлов.