Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о решении «Локомотива» отпустить Дмитрия Баринова в ЦСКА посреди сезона.
«До сих пор не понимаю, как можно было отпустить Баринова! Как сработало руководство... При Семине такого бы никогда не произошло, это ведь все равно что Лоськов в свое время так ушел бы из команды...
В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции?
Батраков все же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе – это опорный центральный полузащитник. Тем более, с такой харизмой, какая есть у Баринова!
Такие люди много значат для партнеров, это очень важный момент. Но «Локо» пошел на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий «запасной вариант».
Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением», – заявил Орлов.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- В этом сезоне опорный полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.