Топ-10 самых дорогих свободных агентов из России

Transfermarkt представил новый рейтинг российских футболистов.

Это десятка свободных агентов с паспортом РФ, у которых самая высокая рыночная стоимость на сегодняшний день.

С отрывом лидирует экс-нападающий сборной России Федор Смолов, пока не объявлявший о завершении карьеры. Его оценивают в 1 миллион евро.

Помимо него, в топ-3 вошли экс-спартаковец Павел Маслов и бывший защитник «Пари НН» Кирилл Глущенков. Оба стоят по 350 тысяч евро.

Полная версия рейтинга выглядит так: