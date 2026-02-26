Семин высказался о матче «Зенит» – «Балтика»

Российский тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Балтики» в 19-м туре РПЛ.
«Это будет интересный матч. Вопрос в том, сумеет ли «Балтика» показать физическую готовность, которая была у них на протяжении первой части чемпионата или нет.
У «Зенита» будет интересно посмотреть на новых футболистов, адаптировались ли они, понимают ли структуру игры команды.
Я бы не назвал петербургский клуб фаворитом этого матча. Равный матч предстоит, поэтому фаворита нет», – сказал Сeмин.
- «Зенит» примет «Балтику» в пятницу, 27 февраля, в 19:30 мск.
Источник: Metaratings