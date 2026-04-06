Фанаты «Зенита» не будут оскорблять «Спартак»

Зенитовское объединение болельщиков «Ландскрона» выступило с заявлением по поводу предстоящего кубкового матча со «Спартаком».

Фанаты сине-бело-голубых призвали отказаться от оскорблений соперника в честь Пасхи.

«Послезавтра нас ждет встреча со «Спартаком». Последний раз такое фанатское противостояние было почти 5 лет назад – и вот уже близится новое!

Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в «ад и Израиль», а провести его достойно.

Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга.

В этот раз нашим соперником будет «Спартак» – и мы не видим причин менять свою линию поведения.

Кроме этого, сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перфоманс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе.

Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес КБ. Просим с пониманием отнестись к данному решению, не переделывать заряды, не начинать их спонтанно!

До встречи на футболе: выступим вместе единой и зрелой трибуной!» – говорится в заявлении «Ландскроны».