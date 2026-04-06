Фанаты «Зенита» не будут оскорблять «Спартак»

6 апреля, 17:02
25

Зенитовское объединение болельщиков «Ландскрона» выступило с заявлением по поводу предстоящего кубкового матча со «Спартаком».

Фанаты сине-бело-голубых призвали отказаться от оскорблений соперника в честь Пасхи.

«Послезавтра нас ждет встреча со «Спартаком». Последний раз такое фанатское противостояние было почти 5 лет назад – и вот уже близится новое!

Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в «ад и Израиль», а провести его достойно.

Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга.

В этот раз нашим соперником будет «Спартак» – и мы не видим причин менять свою линию поведения.

Кроме этого, сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перфоманс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе.

Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес КБ. Просим с пониманием отнестись к данному решению, не переделывать заряды, не начинать их спонтанно!

До встречи на футболе: выступим вместе единой и зрелой трибуной!» – говорится в заявлении «Ландскроны».

  • «Зенит» примет «Спартак» в среду, 8 апреля, в 20:45 мск.
  • Команды встретятся во втором полуфинальном раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Для посещения кубковых матчей не требуется паспорт болельщика.

Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Кубок Спартак Зенит
Айболид
1775484542
Ну собстна - логично . Это вдатая Fan idшная кузьма поляну не сечёт . Им что уговоры-договоры , когда их собратья в одном окопе бьются . Полная беспринципность .
Ответить
Дубина
1775484587
А разве "КАФЭЭЭШКА" или эти придурки это фанаты? так сброд алкоголиков! Напугали))))) хахаха А мы будем -- ЗПРФ! ФФся стра кричит и будет кричать....
Ответить
Император 1
1775484824
Хороший призыв, вообще всем не надо оскорблять другие команды, особенно на стадионе, так как клубу штраф дадут. Вот поддеть несильно, почему нет
Ответить
Цугундeр
1775486386
( Оскорб.лять, право, не стоит.. Но есть вполне доброжелательная кричалка. "Это кто играет так? Фсенародный наш Спартак!"
Ответить
VVM1964
1775488063
"Хатхи объявил водяное перемирие!"(с))...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775488813
Зенит на поле их оскорбит, набив полную авоську. Гыгыгы
Ответить
lordmrv
1775494974
Вот бы это предложение и в чате использовать.
Ответить
Красногорск_Фан
1775496546
Евсеева в Уэльсе уже оскорбили ))) не всегда это идет на пользу. Как таковая инициатива хорошая. Сквернословить в страстную неделю не приветствуется. Впрочем как и посещать развлекательные мероприятия. Двойственно
Ответить
Интерес
1775506800
Как жить и болеть дальше???
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775510996
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА футбол и культ? А как Ландскрона к древнему празднику Ивана Купалы относится? ⚽️
Ответить
