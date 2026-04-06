Фанаты «Зенита» не будут оскорблять «Спартак»

Зенитовское объединение болельщиков «Ландскрона» выступило с заявлением по поводу предстоящего кубкового матча со «Спартаком».
Фанаты сине-бело-голубых призвали отказаться от оскорблений соперника в честь Пасхи.
«Послезавтра нас ждет встреча со «Спартаком». Последний раз такое фанатское противостояние было почти 5 лет назад – и вот уже близится новое!
Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в «ад и Израиль», а провести его достойно.
Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга.
В этот раз нашим соперником будет «Спартак» – и мы не видим причин менять свою линию поведения.
Кроме этого, сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перфоманс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе.
Все вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес КБ. Просим с пониманием отнестись к данному решению, не переделывать заряды, не начинать их спонтанно!
До встречи на футболе: выступим вместе единой и зрелой трибуной!» – говорится в заявлении «Ландскроны».
- «Зенит» примет «Спартак» в среду, 8 апреля, в 20:45 мск.
- Команды встретятся во втором полуфинальном раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
- Для посещения кубковых матчей не требуется паспорт болельщика.