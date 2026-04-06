Масалитин – об отмененном голе Дзюбы: «В АПЛ такой бы засчитали»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку отмене гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в 23-м туре РПЛ.
- Забитый мяч Дзюбы не засчитали в компенсированное время второго тайма.
- Причина – фол нападающего против вратаря Игоря Акинфеева.
- «Акрон» мог сравнять счет, но в итоге проиграл 1:2.
«Везде прописано, что во вратарской нельзя идти на контакт с вратарем. В моей бытности, если вратарь крикнул «я», то вокруг него никого нет и близко на пять метров.
У Игоря были тяжелые травмы колена, он на выходах сейчас почти не играет, это большой минус для ЦСКА. Он старается, но здоровье одно.
С командами, которые, как в английском футболе, имеют высоких нападающих и грузят штрафную, когда в воротах Акинфеев, становится тревожно.
В АПЛ вратаря могут затолкать, но у нас нельзя играть во вратаря. Был толчок, он потерял равновесие. В Англии бы такой гол точно засчитали», – сказал Масалитин.
Источник: «РИА Новости»