Масалитин – об отмененном голе Дзюбы: «В АПЛ такой бы засчитали»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку отмене гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в ворота ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

Забитый мяч Дзюбы не засчитали в компенсированное время второго тайма.

Причина – фол нападающего против вратаря Игоря Акинфеева.

«Акрон» мог сравнять счет, но в итоге проиграл 1:2.

«Везде прописано, что во вратарской нельзя идти на контакт с вратарем. В моей бытности, если вратарь крикнул «я», то вокруг него никого нет и близко на пять метров.

У Игоря были тяжелые травмы колена, он на выходах сейчас почти не играет, это большой минус для ЦСКА. Он старается, но здоровье одно.

С командами, которые, как в английском футболе, имеют высоких нападающих и грузят штрафную, когда в воротах Акинфеев, становится тревожно.

В АПЛ вратаря могут затолкать, но у нас нельзя играть во вратаря. Был толчок, он потерял равновесие. В Англии бы такой гол точно засчитали», – сказал Масалитин.