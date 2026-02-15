Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход из клуба Игоря Дивеева.

«Для меня до сих пор непонятна продажа Дивеева в «Зенит». Вот с какой стороны не посмотри. Хорошо, что всe-таки купили защитника. Он был нужен.

И ещe из того, что я не совсем понимаю: для чего ЦСКА покупает столько игроков в среднюю линию? Зачем оно нужно? Не понимаю», – сказал Масалитин.