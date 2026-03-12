Дзюба сказал, кто самый влиятельный человек в российском футболе

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил, кого считает самым влиятельным человеком в российском футболе.

«Иногда в рейтингах видел такие фамилии... Влиятельные люди – те, кто реально влияют на что-то. Я думаю, что сейчас самый влиятельный – Дегтярев. Второй, наверное, Дюков.

Нравится ли мне жесткий подход Дегтярева? Мне кажется, в России по-другому бесполезно и невозможно. Я бы тоже так делал. Потому что не договоришься ни с кем. Сегодня так, завтра так... Столько флюгеров, что невозможно предугадать», – сказал Дзюба.