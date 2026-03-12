В матче «Зенит» – «Спартак» спрогнозировали драку

12 марта, 21:02
7

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился ожиданиями от матча 21-го тура «Зенит» – «Спартак».

– Назначение Карасева на матч «Зенит» – «Спартак» прогнозировалось. Он принимал важные и сложные решения в предыдущих матчах. Работа Сергея Карасева на игре «Рубин»«Краснодар» говорит о том, что он психологически устойчив и понимает требования руководителя департамента судейства. Надеюсь, для Карасева матч «Зенит» – «Спартак» получится не очень сложным.

– В матче будет много желтых карточек?

– Да, такая ситуация просматривается. Возможно, Карасев покажет кому-то из футболистов две желтые карточки. У Сергея есть терпение, но надо отслеживать планку единоборств, которую он задаст. Предполагаю, что будет драка на поле. У «Зенита» и «Спартака» есть футболисты, которые провоцируют и симулируют. Провокации будут на первом месте в этой встрече.

  • Встреча на петербургской «Газпром Арене» состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 39
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Комментарии (7)
VVM1964
1773338887
"Драку заказывли?)"(с)...
ВасяК
1773342618
Прямо как на свадьбе!!!
subbotaspartak
1773373598
Провокации будут на первом месте в этой встрече...... Может всё таки в футбол поиграют?
evgevg13
1773378356
Предполагаю, что будет драка на поле. Обе команды будут рихтовать судейскую бригаду?
zigbert
1773385946
Недавно в Бразилии состоялся матч где было 23 удаления. Надеюсь у нас до этого не дойдет.
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
