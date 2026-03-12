В матче «Зенит» – «Спартак» спрогнозировали драку

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился ожиданиями от матча 21-го тура «Зенит» – «Спартак».
– Назначение Карасева на матч «Зенит» – «Спартак» прогнозировалось. Он принимал важные и сложные решения в предыдущих матчах. Работа Сергея Карасева на игре «Рубин» – «Краснодар» говорит о том, что он психологически устойчив и понимает требования руководителя департамента судейства. Надеюсь, для Карасева матч «Зенит» – «Спартак» получится не очень сложным.
– В матче будет много желтых карточек?
– Да, такая ситуация просматривается. Возможно, Карасев покажет кому-то из футболистов две желтые карточки. У Сергея есть терпение, но надо отслеживать планку единоборств, которую он задаст. Предполагаю, что будет драка на поле. У «Зенита» и «Спартака» есть футболисты, которые провоцируют и симулируют. Провокации будут на первом месте в этой встрече.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».