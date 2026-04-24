«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи

Вчера, 19:48
5

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
  • Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
  • «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
  • «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– Вы согласны с пенальти?

– Нет, я устал от таких пенальти. Я человек старой формации, у нас такие раньше не ставили. Очень тяжело понять это. Мы сейчас смотрели обзор по телевизору: такой же пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика» не ставится, а здесь – ставится. Почему? Что? Как? Это очень тяжело все понять. Объяснений нет. Николаев – большой специалист, судья, это наша судейская элита. Он говорит, что не понимает. Что тогда нам говорить?

– Появилось такое мнение среди болельщиков, что «Краснодар» тянут.

– Оно так складывается. Тянут – не тянут, надо какие-то доводы иметь, чтобы такое говорить. С «Балтикой» не ставится пенальти, такой же – ставится. У них много вещей, которые начинают раздражать. Такого нет, что тянут, но складывается…

– Впечатление, вы про это?

– Ну, конечно.

– «Краснодар» забирает чемпионство?

– Еще есть четыре матча, их надо выиграть. Но и «Зениту» тоже, однако они же не могут каждый тур надеяться, что «Балтика» отнимет у «Краснодара» очки. Они не обыграли дома «быков», они вчера не обыграли «Локомотив». Как чемпионами становиться? Надо же самим выигрывать тоже. Невозможно, что все будут обыгрывать «Краснодар», кроме «Зенита», и они станут чемпионами. Им тоже надо приложить усилия для этого. Выигрывай вчера у «Локомотива» – и не дергайся. Надеяться, что «Краснодар» рухнет, – это не то, не совсем правильно.

– А что произошло со «Спартаком» в матче с «Краснодаром»? Хорошо провели первый тайм, а потом посыпались.

– Это вся весенняя ситуация у «Спартака». Они сейчас последние три матча вроде бы отошли, я уже говорил. Не знаю, чем они занимались на сборах, но были не готовы. Играют Кубок с «Динамо» – 60-я минута, все нормально. Потом «Динамо» им грузит пятерку. «Акрон» им грузит три мяча. Они много пропускают после 60-й минуты. Физически, наверное, не совсем готовы. Здесь проблемы, об этом уже и специалисты говорили. Невозможно столько пропускать после 60-й минуты.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Интерес
1777050037
Какой-то сумбур в голове в предпоследнем блоке.Только смотревший все матчи сможет разложить всё по полкам.Но основания для общего вывода есть.А вывод простой : разные подходы разных судей, в матчах разных команд.Вы спросите, а нахрена тогда нужен удивлённый Мажич? У нас своих таких "специалистов"-пруд-пруди..
...короче
1777053051
...такое впечатление, что они вдвоём дунули перед интервью...
Hector вернулся
1777055267
Всех этих бывших отодвинутых пора слать подальше
