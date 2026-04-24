Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов

Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов

Сегодня, 18:49
2

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров.

«Все 16 клубов приняли решение, что считают действующий лимит эффективным и изменения не целесообразны. Также клубы выдвинули два предложения. Первое – в случае возвращения международных соревнований вернуться к лимиту 13+8. Второе предложение – посмотреть как это изменение повлияет в ближайшие три года. Как мне кажется, нас услышали. Мы договорились вместе мониторить ситуацию. Будем смотреть как это повлияет.

В случае возвращения нашего футбола, договорились организовать собрание, на котором будем обсуждать тот формат лимита, который будет. Также договорились проанализировать формат лимита на встрече с министром в конце следующего сезона», – сказал Алаев.

  • Нынешний лимит действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Еще по теме:
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России 2
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1777047560
Минспорту плевать на всё и на всех! Имитируют работу и пилят бабло...((((((((((((((
Ответить
ZAITZEFF2011
1777049148
Не понятно, зачем тогда спрашивали?
Ответить
Главные новости
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
2
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
9
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:14
1
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
26
Салах сыграет за Египет против сборной России
17:09
19
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
16:24
1
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
16:04
Все новости
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
2
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
2
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
3
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
2
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
23
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
31
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
5
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
10
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
3
Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»
14:42
10
Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит
14:33
10
Семак – о судействе в РПЛ: «Трактовки абсолютно непонятны»
13:56
4
Где смотреть матч «Рубин» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:16
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:14
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
13:11
Где смотреть матч «Ростов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:11
Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать
13:03
5
Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного
12:50
25
Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове
12:39
3
В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет
12:24
3
В «Локомотиве» сказали, за сколько готовы продать Воробьева
12:10
1
Семак ответил, есть ли паника в «Зените»
11:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 