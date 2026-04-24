Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров.

«Все 16 клубов приняли решение, что считают действующий лимит эффективным и изменения не целесообразны. Также клубы выдвинули два предложения. Первое – в случае возвращения международных соревнований вернуться к лимиту 13+8. Второе предложение – посмотреть как это изменение повлияет в ближайшие три года. Как мне кажется, нас услышали. Мы договорились вместе мониторить ситуацию. Будем смотреть как это повлияет.

В случае возвращения нашего футбола, договорились организовать собрание, на котором будем обсуждать тот формат лимита, который будет. Также договорились проанализировать формат лимита на встрече с министром в конце следующего сезона», – сказал Алаев.