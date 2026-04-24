Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– Был ли, на ваш взгляд, пенальти на Умярове? Понятно ли вам решение судей?

– Для меня вообще непонятно, как судьи трактуют все эти руки. Сколько существует ВАР – ничего не понятно. Меняются правила, добавляется что-то. После пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит» я не понимаю, что такое пенальти в игре «Спартака» и «Краснодара». Для меня это, конечно, беспредел. Никто не понял, было касание или его не было.

В случае с Умяровым был контакт с Кордобой. При этом мяч не летел в ворота, он летел в аут. Словом, есть нюансы. Я даже не буду судить, был пенальти или не был. Просто мне хотелось бы понять, как судьи трактуют. Хотелось бы подробных объяснений во время матча, но это непростая затея. Будет очень долго, если судья еще начнет объяснять, почему он дал пенальти. У нас и так большие паузы, когда арбитры смотрят повторы – по три минуты и больше.

Я даже могу защитить судью Чистякова, потому что момент непростой в динамике. Вот, рука есть? Есть. Отставлена? Да. Хотя опять же нюансы – считается ли рукой плечо, предплечье. Судьи говоря, что чуть выше – это уже не рука, а плечо, чуть ниже – это уже рука. Повторюсь, это нюансы, и очень сложно решить, пенальти или нет. Поэтому я понимаю и арбитров, и VAR-судей. Понимаю и футболиста. Куда ему деть руку, тем более у него был контакт с футболистом другой команды. Ну что ж, если поставили, надо уже принимать как данность.

С другой стороны, повторюсь, произошедшее в матче «Локомотив» – «Зенит» для меня нонсенс. Я такой пенальти, наверное, впервые увидел. Пусть в пользу «Зенита» ставили пенальти, где никто не понимал, за что, и потом их признавали ошибочными. Ну вот где-то вернулось, так скажем, бумерангом. ЭСК еще будет смотреть, правильно ли судья назначил этот пенальти. Словом, все эти вопросы – очень болезненные в нашем футболе.