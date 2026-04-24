Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Вчера, 19:33
1

Бывший спартаковец Егор Титов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.
  • Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.
  • «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
  • «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– Был ли, на ваш взгляд, пенальти на Умярове? Понятно ли вам решение судей?

– Для меня вообще непонятно, как судьи трактуют все эти руки. Сколько существует ВАР – ничего не понятно. Меняются правила, добавляется что-то. После пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит» я не понимаю, что такое пенальти в игре «Спартака» и «Краснодара». Для меня это, конечно, беспредел. Никто не понял, было касание или его не было.

В случае с Умяровым был контакт с Кордобой. При этом мяч не летел в ворота, он летел в аут. Словом, есть нюансы. Я даже не буду судить, был пенальти или не был. Просто мне хотелось бы понять, как судьи трактуют. Хотелось бы подробных объяснений во время матча, но это непростая затея. Будет очень долго, если судья еще начнет объяснять, почему он дал пенальти. У нас и так большие паузы, когда арбитры смотрят повторы – по три минуты и больше.

Я даже могу защитить судью Чистякова, потому что момент непростой в динамике. Вот, рука есть? Есть. Отставлена? Да. Хотя опять же нюансы – считается ли рукой плечо, предплечье. Судьи говоря, что чуть выше – это уже не рука, а плечо, чуть ниже – это уже рука. Повторюсь, это нюансы, и очень сложно решить, пенальти или нет. Поэтому я понимаю и арбитров, и VAR-судей. Понимаю и футболиста. Куда ему деть руку, тем более у него был контакт с футболистом другой команды. Ну что ж, если поставили, надо уже принимать как данность.

С другой стороны, повторюсь, произошедшее в матче «Локомотив» – «Зенит» для меня нонсенс. Я такой пенальти, наверное, впервые увидел. Пусть в пользу «Зенита» ставили пенальти, где никто не понимал, за что, и потом их признавали ошибочными. Ну вот где-то вернулось, так скажем, бумерангом. ЭСК еще будет смотреть, правильно ли судья назначил этот пенальти. Словом, все эти вопросы – очень болезненные в нашем футболе.

Еще по теме:
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова 7
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» 3
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Титов Егор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1777056874
все понятно болотные рулят
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ готовит тренерскую отставку, «Севилья» хочет игрока «Балтики», новый претендент на Батракова и другие новости
02:00
Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»
01:23
1
Игрок «Краснодара» назвал три причины победы над «Спартаком»
01:07
1
«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера
00:44
Батракову предрекли провал в Европе: «Его там сомнут»
00:27
1
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
5
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
Все новости
Все новости
Тихонов встал на защиту Баринова
01:31
«Станут дороже золота»: Канчельскис спрогнозировал подорожание российских футболистов
00:55
1
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
2
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
4
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
5
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
5
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
18
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 