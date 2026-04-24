Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

– Концовка сезона будет абсолютно яркой. «Краснодар» одержал волевую победу. Мы видим, что команда не раскисла. И казалось бы, «Зенит» вышел на первое место, а тут «Краснодар» снова вырвался вперед. Причем при равенстве очков у «Зенита» будет преимущество. Но они абсолютно равные соперники в борьбе за чемпионство, пусть победит сильнейший. Думаю, всe будет решаться буквально в последнем туре.

– Судьи подвергались критике за свои решения и после матча «Зенит» – «Локомотив», и после игры «Спартака» и «Краснодара». Что с судейством?

– Судейство здесь не настолько критично, как мне кажется. Давайте согласимся, что «Краснодар» на первом месте справедливо, а когда «Зенит» тур назад был на первом месте – это тоже было справедливо. Да, судейство не идеальное. Но давайте вспомним качество футбола, например, в матче «Локомотива» и «Зенита»: напряжения было много, а футбол не такой уж интересный. Откуда тут взяться суперсудейству арбитров?