«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»

Сегодня, 15:52
2

«Локомотив» и «Зенит» хотят получить защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Москвичи первыми прислали запрос об условиях потенциальной продажи игрока. Далее последовал устный разговор и больше он касался не итоговой суммы, а количества платежей – красно-зеленые хотят хотят, чтобы их было четыре-пять. «Балтика» дала официальныйй ответ, что оценивает Андраде в 400 миллионов рублей.

Параллельно серьезный интерес к колумбийцу проявляет «Зенит», но к активным действиям петербуржцы еще не перешли. При этом в ближайшее время стоит ожидать официальное предложение сине-бело-голубых по игроку.

  • 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 29 матчей, забил 1 гол.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Ранее сообщалось, что «Балтика» проинформировала «Севилью», что хочет выручить за продажу игрока 4,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Локомотив Андраде Кевин
Strige
Strige
Хрен вам лохи, он если и поедет то в Европу... А вы всяких Дураков.. то есть Дуранов покупайте )))
Desma
1777040723
На фиг нужен очередной иностранец. Надо брать Бевеева и денег не жалеть!
