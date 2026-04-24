«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»

«Локомотив» и «Зенит» хотят получить защитника «Балтики» Кевина Андраде.
Москвичи первыми прислали запрос об условиях потенциальной продажи игрока. Далее последовал устный разговор и больше он касался не итоговой суммы, а количества платежей – красно-зеленые хотят хотят, чтобы их было четыре-пять. «Балтика» дала официальныйй ответ, что оценивает Андраде в 400 миллионов рублей.
Параллельно серьезный интерес к колумбийцу проявляет «Зенит», но к активным действиям петербуржцы еще не перешли. При этом в ближайшее время стоит ожидать официальное предложение сине-бело-голубых по игроку.
- 26-летний Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 29 матчей, забил 1 гол.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Ранее сообщалось, что «Балтика» проинформировала «Севилью», что хочет выручить за продажу игрока 4,5 миллиона евро.