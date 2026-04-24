Семак – о судействе в РПЛ: «Трактовки абсолютно непонятны»

Сегодня, 13:56
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в РПЛ.

– Сергей Богданович, скорее всего, вы смотрели вчерашний матч между «Спартаком» и «Краснодаром»...

– Нет, не смотрел. Я смотрел игру «Ахмат» – «Балтика», матч нашего следующего соперника.

– А прямого конкурента не смотрели?

– Нам же нужно готовиться к «Ахмату».

– Хотелось попросить вас оценить судейство в матче «Спартак» – «Краснодар», но раз вы не смотрели...

– Я видел обзор, моменты игры.

– Что вы скажете? Насколько резонансный это эпизод? Вы понимаете эти трактовки?

– Не понимаю абсолютно. А вы понимаете трактовки?

– Уже перестали.

– Если Николаев выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять... Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы – это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче – это рука... Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются [разводит руками].

Знаете, раньше такая рубрика была – No Comment.

Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны. Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает, как... И мы не понимаем абсолютно.

У кого-то нервы покрепче – он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю No Comment.

  • «Зенит» занимает в РПЛ 2-е место с 56 очками после 26 туров. Команда на 1 очко отстает от «Краснодара»
  • Матч 27-го тура «Зенит»«Ахмат» пройдет 26 апреля и начнется в 19:30 мск.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1777028358
Сереже пора чемодан собирать.
Ответить
Skull_Boy
1777029956
Господи засудили, где единственная игра из 26 была честной
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1777035400
заревел болотный, а когда то легенда ЦСКА
Ответить
Император 1
1777038384
С судьями реально проблема
Ответить
