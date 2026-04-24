  • Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове

Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове

Сегодня, 12:39
3

Агент Тимур Гурцкая высказался об интересе европейских клубов к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– Если по-футбольному, я ни в какое «ПСЖ» у Батракова не верю.

– Два года назад вы верили в «ПСЖ» и Матвея Сафонова?

– Это дело вкуса. Сафонов – топовый вратарь для чемпионата России. На позиции Батракова в «ПСЖ» играет Витинья.

– Батраков действительно интересен «ПСЖ»?

– Не знаю. Про «ПСЖ» не знаю. Но слышал про «Атлетико». Они издалека на него посматривают.

– Вместо Гризманна?

– По-моему, у них не только Гризманн может уйти. Кто-то еще уходит из центральной зоны. В Батракова в «Атлетико» я верю больше.

– Для них это реальная сумма?

– Для любого клуба 16 миллионов – реальная сумма.

– В Ла Лиге это возможно только для «Атлетико», «Реала», «Барселоны» и того, кто выйдет в Лигу чемпионов. Франция – это только «ПСЖ» и «Монако».

– Если Головин сейчас уедет в «Аль-Иттихад», почему Батраков не может пойти по этому пути? Головин может уехать сейчас в Саудовскую Аравию. В «Марсель» спокойно может.

Я разговаривал с итальянцами: в Италии много клубов могут позволить себе 16 миллионов, если они чувствуют, что есть возможность для перепродажи. «Комо» запросто может себе позволить игрока такого стиля.

– Глобально на всю Европу это 15 клубов.

– Если немецкому клубу нужен будет Батраков, они плюнут на все и купят Алексея. У них все команды частные. «Боруссии» нужен будет Батраков, они что, будут слушать кого-то? Захотят и купят. Когда надо, все забывают про санкции и политические разногласия.

Батраков – такой талант, что за него поборются. Я именно в «ПСЖ» не верю – команду, которая за два года дважды выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Ему рано туда еще. У него должен быть какой-то промежуточный этап. Из-за того, что еврокубков нет, за сборную России Батраков даже в неофициальных матчах не блистает.

– «Порту»?

– Если португальцы почувствуют, что в этом есть возможность перепродажи, легко могут взять его за 16 миллионов, прокрутить. Тогда Батраков станет игроком, который стоит 40-50 миллионов. Если он будет там показывать то, что показывает здесь. Для него любая команда, которая играет в Лиге чемпионов – топ, чтобы показать себя на этом уровне.

  • 20-летний россиянин в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Срок контракта Батракова с московским клубом рассчитан до конца 2029 года.

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Локомотив Атлетико Батраков Алексей Гурцкая Тимур
Skull_Boy
1777024492
Смешно, где человек обосрался играя против 2ого состава Чили, а тут половина Мадрида
Ответить
ZAITZEFF2011
1777024616
Когда уже заткнется эта грузинская баба?
Ответить
Foxitkuban
1777024774
Слабо верится.
Ответить
