  • Дивеев – о ценах: «Иногда охреневаю, в «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей»

Дивеев – о ценах: «Иногда охреневаю, в «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей»

Сегодня, 10:12
22

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев выразил недовольство ценами в магазинах.

– Ты смотришь на цены в магазине?

– Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!

– А сколько выходит ужин в ресторане?

– От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же «Кофемании» чашка кофе стоит 900 рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить.

– Думаю, многие удивятся, прочитав твои слова.

– Почему?

– Есть стереотип: футболисты – миллионеры, которые разбрасываются деньгами.

– Общаюсь со многими футболистами и вижу: ребята считают деньги, а не тратят налево и направо. Слышу, как обсуждаются вложения, ипотека. Никто не хочет остаться без трусов после завершения карьеры.

  • 26-летний Дивеев в этом сезоне провел 30 матчей, забил 3 гола.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2029 года.

Еще по теме:
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ 3
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?» 3
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива» 5
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь
рылы
1777018852
посмотрел как-то видос на ютубе. чуть не блеванул. там мужик занимается обслуживанием кофейных аппаратов, вообще любых: бытовых, самообслуживания (которые в торговых центрах стоят) и профессиональных, как в кофемании. и там такой трэш на самом деле, даже в самых дорогих аппаратах в кафешках сидят черви и всякие личинки. и мужик всё это детально показал, как они там кишат на фильтрах. после увиденного навсегда с женой отказались от кофе в таких местах. теперь она сама варит дома в турке, только такой пьём.
Max-Min-vkontakte
1777018936
)) даа, Игорёк, и это не самое страшное в этом заведении: у него ещё и слава дурная - можно и присесть ненадолго..
ScarlettOgusania
1777021213
Кофемания не рассчитана на жлобов, вроде Дивеева, копящих денежка к денежке, как Конифей, чтобы купить потом недвижку за миллиард... она для щедрых идиотов, вроде Кокорина и Смолова...)
Argon
1777022313
намазано им в этой Кофемании?
Январь 59
1777022933
А не интересовался на счёт того , какая среднестатическая( не у прокуроров и депутатов) пенсия, а у граждан на периферии?
Cleaner
1777022937
Олигархический капитализм. Власти его строили строили и наконец построили!
АЛЕКС 58
1777023698
Не ходи в кофеманию,а помидоры покупай в просрочке магнитовской
СильныйМозг
1777024364
Я вот не пью кофе, пью чай. Ну, как говорится, на вкус и цвет... Вот номэд, спартач80 и шляпа заполярная, допустим, любят банановый коктейль сосать и причём делают это бесплатно, то есть в этом случаи, они молодцы, экономные.
Назарян
1777026312
и это сказал миллионер !
suchi-69
1777032827
Попить кофе дома если что, в сто раз дешевле
Главные новости
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
1
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
7
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:14
1
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
25
Салах сыграет за Египет против сборной России
17:09
19
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
14
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
Неймара не включили в топ-10 лучших бразильских игроков в истории
16:24
1
Стала известна позиция Моуринью по возвращению в «Реал»
16:04
Все новости
Все новости
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:41
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
2
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
3
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
13
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
7
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
21
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
2
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
23
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
31
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
5
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
10
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
3
Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»
14:42
10
Клубы РПЛ попросят Дегтярева заморозить лимит
14:33
10
Семак – о судействе в РПЛ: «Трактовки абсолютно непонятны»
13:56
4
Где смотреть матч «Рубин» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:16
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:14
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
13:11
Где смотреть матч «Ростов» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2026
13:11
Дивеев сказал, умеет ли Вендел читать и писать
13:03
5
Стало известно о колоссальном спросе на Заболотного
12:50
25
Гурцкая назвал испанский клуб, который заинтересован в Батракове
12:39
3
В «Зените» заявили, что команду несправедливо судят уже 5 лет
12:24
3
В «Локомотиве» сказали, за сколько готовы продать Воробьева
12:10
1
Семак ответил, есть ли паника в «Зените»
11:57
9
Все новости
