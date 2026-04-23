Орлов – об отъезде Батракова в Европу: «Он пока щупленький»

Комментатор Геннадий Орлов после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0) сказал, что полузащитнику москвичей Алексею Батракову пока не нужно уезжать из РПЛ.

«Батраков в РПЛ выделяется, когда его никто не держит, когда дают ему свободу. Зенитовцы его прихватывали, и он не смог показать весь свой потенциал.

Безусловно, Алексей обладает хорошими футбольными качествами: тонкий пас, видение поля и так далее. Но когда Батракова все сейчас начинают отправлять за границу... Зачем? Я с этим не согласен. Ошибка! Рано. Ему надо еще сезон провести в РПЛ. Обрасти мышечной массой. Он же пока щупленький.

В Европе совсем другой уровень ведения единоборств. Вы же видите матчи Лиги чемпионов. Совсем другой футбол! РПЛ, конечно, постепенно деградирует без еврокубков. Не та конкуренция, не то сопротивление...» – сказал Орлов.