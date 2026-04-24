В клубе РПЛ могут сменить тренера после 27-го тура

Исполняющего обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова могут уволить в ближайшее время.

Руководство самарцев рассматривает вариант с отставкой 54-летнего специалиста в случае поражения от «Локомотива» в 27-м туре РПЛ. В клубе уже прорабатывают варианты замены Булатова.

Он возглавил «Крылья Советов» 1 апреля после отставки с поста главного тренера Магомеда Адиева.