В клубе РПЛ могут сменить тренера после 27-го тура

Исполняющего обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова могут уволить в ближайшее время.
Руководство самарцев рассматривает вариант с отставкой 54-летнего специалиста в случае поражения от «Локомотива» в 27-м туре РПЛ. В клубе уже прорабатывают варианты замены Булатова.
Он возглавил «Крылья Советов» 1 апреля после отставки с поста главного тренера Магомеда Адиева.
- Команда занимает 14-е место в РПЛ с 23 очками после 26 туров.
- Под руководством Булатова «Крылья Советов» в 5 матчах во всех турнирах, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»