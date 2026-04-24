«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ

В «Ростове» довольны игрой вратаря Хидаета Ханкича в последних двух матчах и задумываются о пролонгации соглашения с вратарeм.

У клуба есть возможность активировать опцию продления контракта на один год.

При этом голкипер выбыл на срок от трeх до пяти недель из-за повреждения, полученного в гостевом матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Босниец может больше не сыграть в сезоне-2025/26.

Несмотря на травму, в трансфере игрока заинтересован клуб МЛС «Цинциннати» и лидеры австрийской Бундеслиги.