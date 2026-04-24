«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ

В «Ростове» довольны игрой вратаря Хидаета Ханкича в последних двух матчах и задумываются о пролонгации соглашения с вратарeм.
У клуба есть возможность активировать опцию продления контракта на один год.
При этом голкипер выбыл на срок от трeх до пяти недель из-за повреждения, полученного в гостевом матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Босниец может больше не сыграть в сезоне-2025/26.
Несмотря на травму, в трансфере игрока заинтересован клуб МЛС «Цинциннати» и лидеры австрийской Бундеслиги.
- 31-летний голкипер в этом сезоне сыграл за «Ростов» в 2 матчах, пропустил 2 гола.
- В прошлом сезоне босниец провел за российский клуб 3 встречи, пропустил 5 голов.
- Ханкич – единственный голкипер со статусом легионера в РПЛ. Другой вратарь «Ростова» Рустам Ятимов, играющий за сборную Таджикистана, а также беларус Андрей Кудравец, выступающий за «Динамо», статуса легионеров не имеют.
