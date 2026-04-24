Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству

Сегодня, 08:30
7

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе после гостевого матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– На ваш взгляд, пенальти был?

– Была рука.

– Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…

– Чуть разные моменты.

– Почему разные?

– Пусть ответит главный судья.

– Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…

– Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.

– Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?

– А мы тут при чем?

– Будто принижают ваши достижения…

– Но это вы все делаете, нам‑то что? [улыбается] Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день – одно, другой – другое.

– Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?

– Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.

– Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…

– Сегодняшний пенальти «левый»?

Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.

– Красавец.

  • Сперцян на 45+1-й минуте забил гол с пенальти, который был назначен за игру рукой Наиля Умярова.
  • В прошлом туре в матче «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили 11‑метровый в ворота «быков» за игру рукой Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного арбитра.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сперцян Эдуард
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fibercore
1777009127
Признать, тащат! Пеналь со Спамом левый. Рука ьыла, но это не игра рукой. К тому же, мяч уходил от ворот, за Умяровым никого из быков не было. Кстати, и тут, и там, был Левников (питерец). Ситуации схожи. Там он не ставит пенальти в наши ворота, тут ставит. Пусть прокомментирует. Но, то, что быки и с Балтикой, и со Спартаком бились до конца - говорит о желании и настрое взять чемп (по сравнению с Зенитом, который с ЛОКО не додавливал, скорости не показывал.
Ответить
АЛЕКС 58
1777009710
Всё таки Озон богаче Газпрома
Ответить
Strig
1777009798
надо судьишкам в обязанность включить просмотр программы "ПРАВИЛА ИГРЫ" с их главным Мажичем... а то опять на те же грабли... а что спрашивать у Эдика? Он заинтересованная сторона!
Ответить
Foxitkuban
1777009823
Каждый видит то, что хочет видеть.
Ответить
