Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе после гостевого матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– На ваш взгляд, пенальти был?

– Была рука.

– Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…

– Чуть разные моменты.

– Почему разные?

– Пусть ответит главный судья.

– Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…

– Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.

– Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?

– А мы тут при чем?

– Будто принижают ваши достижения…

– Но это вы все делаете, нам‑то что? [улыбается] Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день – одно, другой – другое.

– Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?

– Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.

– Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…

– Сегодняшний пенальти «левый»?

– Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.

– Красавец.