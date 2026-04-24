Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о судействе после гостевого матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
– На ваш взгляд, пенальти был?
– Была рука.
– Когда вы играли с «Балтикой», в аналогичной ситуации при попадании мяча в руку Оласы пенальти не поставили…
– Чуть разные моменты.
– Почему разные?
– Пусть ответит главный судья.
– Злые языки говорят, что судьи «тащат» «Краснодар» к очередному чемпионству…
– Что вы хотите от меня сейчас? Мы выходим играть в футбол.
– Не задевают такие разговоры, мнения экспертов?
– А мы тут при чем?
– Будто принижают ваши достижения…
– Но это вы все делаете, нам‑то что? [улыбается] Я не знаю, что ответить на ваш вопрос. Один день – одно, другой – другое.
– Пенальти в ворота «Зенита» в матче петербуржцев с «Локомотивом» видели?
– Да. Для меня это спорный пенальти. Потому что толком касания не видно. Я не увидел, а судья, получается, увидел.
– Могут ли футболисты и тренеры обратиться к судейскому корпусу с просьбой поменять трактовки? Мы видим, сколько «левых» пенальти назначается, когда идет борьба за мяч…
– Сегодняшний пенальти «левый»?
– Милорад Мажич про неназначение пенальти в игре с «Балтикой» сказал, что все было правильно.
– Красавец.
- Сперцян на 45+1-й минуте забил гол с пенальти, который был назначен за игру рукой Наиля Умярова.
- В прошлом туре в матче «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили 11‑метровый в ворота «быков» за игру рукой Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного арбитра.