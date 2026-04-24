Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашнего матча москвичей с «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Понравился весь футбол! Особенно плакат перед матчем с быком и тореадором. «Краснодар» лез, старался. Иногда забывали про оборону, но им надо было побеждать. Победа «Краснодара» логичная. Команда переиграла «Спартак» тактически. Понимали, что в концовке противник будет подсаживаться. «Краснодар» выждал момент и дожал. Дальше уже просто оборонялись.

По пенальти прекращайте! Большинство журналистов находятся в Москве и болеют за «Спартак». Вот они и начинают вокруг таких эпизодов устраивать танцы с бубнами. Что тут обсуждать? Умяров поднимает руку, когда летел мяч. Траектория движения изменилась. Какие вопросы по Умярову после пенальти на Дивееве?» – сказал Червиченко.