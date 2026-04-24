Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»

Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»

Сегодня, 14:51
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашнего матча москвичей с «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Понравился весь футбол! Особенно плакат перед матчем с быком и тореадором. «Краснодар» лез, старался. Иногда забывали про оборону, но им надо было побеждать. Победа «Краснодара» логичная. Команда переиграла «Спартак» тактически. Понимали, что в концовке противник будет подсаживаться. «Краснодар» выждал момент и дожал. Дальше уже просто оборонялись.

По пенальти прекращайте! Большинство журналистов находятся в Москве и болеют за «Спартак». Вот они и начинают вокруг таких эпизодов устраивать танцы с бубнами. Что тут обсуждать? Умяров поднимает руку, когда летел мяч. Траектория движения изменилась. Какие вопросы по Умярову после пенальти на Дивееве?» – сказал Червиченко.

  • Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
  • Сперцян реализовал 11-метровый, который был назначен арбитром Артемом Чистяковым за игру рукой в своей штрафной Наилем Умяровым.
  • На 90+5-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0) судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Спартак Дивеев Игорь Умяров Равиль Червиченко Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1777034347
Точно такие же как на матче Балтика -Краснодар, с таким же эпизодом на Оласе… но толстый же может только про Спартак..
Ответить
R_a_i_n
1777034865
Червяк всем нутром ненавидит Спартак. Никогда и ничего хорошего от него не дождешься!
Ответить
k611
1777044362
Как раз траектория мяча не изменилась, потому что он прошёл по касательной, но Червиченко и объективная оценка игры Спартака понятия несовместимые...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 