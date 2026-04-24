Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»

Сегодня, 14:42
10

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о моменте с пропущенным голом в гостевом матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было сегодня в эпизоде с голом «Спартака»?

– Я добирался до мяча на 100% – помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

– Фол?

– По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то – нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть. Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

– Что сказал судья?

– В моменте, когда была пауза на ВАР, он подошeл и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошeл, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю».

  • Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
  • 24-летний Агкацев в этом сезоне провел за «быков» 31 матч, пропустил 25 мячей, провел 13 игр на ноль.

ZAITZEFF2011
1777032123
Бедный
Ответить
lejnin
1777032346
Откуда там фол, если ты сам врезался в Черникова, который боролся с Литвиновым...имей честность признать, что сам накосячил в моменте...тем более ВАР вас затащил на победу, так что косяк твой на итоговый результат не повлиял
Ответить
...короче
1777032456
..."Фола нет, Литвинов "недовоткнул" - ответил арбитр...
Ответить
шахта Заполярная
1777032638
Что то часто ныть говядина начала.
Ответить
Спартач80
1777034244
Спартачи, вы чего так накинулись на Краснодар-то?... Ну купил он пару судеек (что болотные делают постоянно), вы теперь с педикулёзными задружитесь, на этой почве... Расскажите-ка лучше, как опять мразоты съехали с темы, где должна быть дисквалификация стадиона, а им просто штраф копеечный (для них)...
Ответить
Император 1
1777037240
Мало того, что распиаренный, так ещё и нытик
Ответить
Strig
1777037316
то же мне судья...
Ответить
Artemka444
1777043133
Балабол ссаный
Ответить
За что бан ?
1777048376
Вот именно . Левак какой то катнули .
Ответить
