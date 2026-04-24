Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о моменте с пропущенным голом в гостевом матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

– В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было сегодня в эпизоде с голом «Спартака»?

– Я добирался до мяча на 100% – помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

– Фол?

– По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то – нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть. Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

– Что сказал судья?

– В моменте, когда была пауза на ВАР, он подошeл и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошeл, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю».