Агкацев заявил о нарушении в моменте с голом «Спартака»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о моменте с пропущенным голом в гостевом матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).
– В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было сегодня в эпизоде с голом «Спартака»?
– Я добирался до мяча на 100% – помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.
– Фол?
– По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то – нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть. Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.
– Что сказал судья?
– В моменте, когда была пауза на ВАР, он подошeл и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошeл, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю».
- Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
- 24-летний Агкацев в этом сезоне провел за «быков» 31 матч, пропустил 25 мячей, провел 13 игр на ноль.