Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший спартаковец Владимир Гранат высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– В принципе равную игру показали команды. «Спартак» здорово провел первый тайм, но «Краснодару» удалось выправить игру во второй половине встречи. Больше, наверное, матч был ничейный. Но здесь надо отметить, что «Краснодар» умеет выжимать максимальный результат даже из не самой лучшей своей игры.

– Какого вы мнения о пенальти в ворота «Спартака»?

– Чистый одиннадцатиметровый. Попадание мяча в руку. Сейчас практически любая рука, оставленная в сторону, – пенальти. «Зениту» вон какой пенальти показали! Поэтому все по букве закона. Единственное – в некоторых моментах можно по спортивному принципу пенальти не ставить. Как в матче «Локомотива» и «Зенита». Но здесь очевидная игра рукой.