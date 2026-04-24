Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

«Преимущество было у «Спартака», но счeт не по игре. Обидно проигрывать в таком матче. В первом тайме «Спартак» был лучше, у «Краснодара» не было моментов.

Более справедливой была бы ничья, но поставили пенальти. Больше надо доверять футбольным людям. ВАР – хорошая вещь, я за видеоповторы. Другое дело, что надо смотреть на ситуации на поле. Может, скотчем руки завязывать?» – сказал Мостовой.