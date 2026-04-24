Назначения судей на 27-й тур РПЛ

РФС опубликовал назначения арбитров на 27-й тур РПЛ.
25 апреля (суббота)
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.
«Рубин» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.
26 апреля (воскресенье)
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Игорь Капленков
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Динамо Мх»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо» – «Сочи»: судья – Никита Новиков
Помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Зенит» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
27 апреля (понедельник)
«Акрон» – «Балтика»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.