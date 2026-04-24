Назначения судей на 27-й тур РПЛ

Сегодня, 19:17
2

РФС опубликовал назначения арбитров на 27-й тур РПЛ.

25 апреля (суббота)

«Ростов»«Оренбург»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Юрий Баскаков.

«Крылья Советов»«Локомотив»: судья – Кирилл Левников

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Рубин» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Мацюра.

26 апреля (воскресенье)

«Спартак»«Пари НН»: судья – Игорь Капленков

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар»«Динамо Мх»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо»«Сочи»: судья – Никита Новиков

Помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Зенит»«Ахмат»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

27 апреля (понедельник)

«Акрон»«Балтика»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Владимир Казьменко.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
волчарик
1777048443
Какая уже разница кто будет косячить.
NewLife
1777049311
Опять с.ка Казарцев к нам на варе приехал.
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
