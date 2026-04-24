  • Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»

Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»

Сегодня, 18:14
1

В «Манчестер Сити» задумываются о вероятном уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Если/когда он состоится, клуб планирует остановить свой выбор на Энцо Мареске, бывшем члене штабе Гвардиолы. Такая информация есть у инсайдера Фабрицио Романо.

Известно, что решение об уходе из «Сити» находится полностью в руках Гвардиолы. Клуб его увольнять не планирует. Идеального кандидата на замену видят именно в Мареске.

  • Мареску в прошлом году уволили из «Челси». С командой он выигрывал Лигу конференций.
  • В 2024 году Энцо выиграл с «Лестером» Чемпионшип.
  • «Манчестер Сити» находится под управлением Гвардиолы с 2016 года.

Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Мареска Энцо
Комментарии (1)
Марк Аврелий!
1777046529
А почему не Венсан Компани?
Ответить
