  • Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи

Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи

Сегодня, 15:43
23

Нападающий «Краснодара» Мозес Давид Кобнан ответил критикам, считающим, что судьи помогают «быкам».

В матче 26-го тура РПЛ «быки» в гостях победили «Спартак» со счетом 2:1.

– Как вы относитесь к разговорам, что «Краснодар» тащат судьи?

– Судьи выполняют свою работу на поле, они никого не поддерживают. Я вообще не понимаю такие разговоры. Если твоя команда играет хорошо, ты всегда одержишь победу. Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%.

– Но в ваши ворота не поставили пенальти за схожий момент в матче с «Балтикой».

– Я не судья.

  • Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
  • Сперцян реализовал 11-метровый, который был назначен арбитром Артемом Чистяковым за игру рукой в своей штрафной Наилем Умяровым.
  • В прошлом туре в матче «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили пенаальти в ворота «быков» за игру рукой в своей штрафной Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного арбитра.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кобнан Мозес Давид
Комментарии (23)
Император 1
1777036952
Лицемер
R_a_i_n
1777037140
Вот мудак)
Artemka444
1777043074
Так все игроки скажут А судьи все равно мудаки
matvei_72
1777044048
ответ проститута...
mahan
1777045193
Два матча подряд Краснодар тащат судьи. Моменты одинаковые, с Балтикой Краснодару не поставили, а тут сразу пенальти. Плюс не удалили игрока после того как он прямой ногой влетел в голову Угальде.
k611
1777045394
Надеюсь в финале Кубка России Спартак встретится с Краснодаром и справедливость восторжествует...
crf57
1777045520
Тут он "не судья",а там "чистый пенальти", ган..н штопаный! Конечно КРАСНОДАР только за счет судей выигрывает! Все это видят!
crf57
1777045593
Какая конченая гадина!
ScarlettOgusania
1777046645
как вопрос про пенали в ворота тушёнки, так сразу я не я и хата не моя, армянский взгляд на жизненные темы, замести мусор под ковёр, краснодурь всегда в белом фартучке...(((
Бумбраш
1777047833
Ну вот тмозес кабан и грязный..и уголёк и совесть черная...чмырь одним словом
