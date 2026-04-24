Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи

Нападающий «Краснодара» Мозес Давид Кобнан ответил критикам, считающим, что судьи помогают «быкам».
В матче 26-го тура РПЛ «быки» в гостях победили «Спартак» со счетом 2:1.
– Как вы относитесь к разговорам, что «Краснодар» тащат судьи?
– Судьи выполняют свою работу на поле, они никого не поддерживают. Я вообще не понимаю такие разговоры. Если твоя команда играет хорошо, ты всегда одержишь победу. Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%.
– Но в ваши ворота не поставили пенальти за схожий момент в матче с «Балтикой».
– Я не судья.
- Гол у «Спартака» забил Кристофер Мартинс на 38-й минуте. У «Краснодара» отличились Эдуард Сперцян на 45+1-й с пенальти и Жубал на 85-й.
- Сперцян реализовал 11-метровый, который был назначен арбитром Артемом Чистяковым за игру рукой в своей штрафной Наилем Умяровым.
- В прошлом туре в матче «Краснодара» с «Балтикой» судьи не назначили пенаальти в ворота «быков» за игру рукой в своей штрафной Диего Косты, после чего Экспертно‑судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного арбитра.
