Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи

Нападающий «Краснодара» Мозес Давид Кобнан ответил критикам, считающим, что судьи помогают «быкам».

В матче 26-го тура РПЛ «быки» в гостях победили «Спартак» со счетом 2:1.

– Как вы относитесь к разговорам, что «Краснодар» тащат судьи?

– Судьи выполняют свою работу на поле, они никого не поддерживают. Я вообще не понимаю такие разговоры. Если твоя команда играет хорошо, ты всегда одержишь победу. Пенальти со «Спартаком» был чистый на 100%.

– Но в ваши ворота не поставили пенальти за схожий момент в матче с «Балтикой».

– Я не судья.