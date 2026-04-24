Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Зенита» Александра Анюкова на 2 игры РПЛ за удаление со скамейки в конце гостевого матча 26-го тура с «Локомотивом» (0:0).

Он также оштрафован на 200 тысяч рублей.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча – дисквалифицировать тренера ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург Александра Анюкова на 2 матча РПЛ и оштрафовать его на 200 000 рублей», – сказано в сообщении.