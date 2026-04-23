Мостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!»

Александр Мостовой дал оценку пенальти в концовке матча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

«Судьи, вы что творите-то, елки-палки! Это правда уже полный беспредел какой-то! Как можно назначать пенальти в ворота «Зенита»? Как? За что?

Там бедный Дивеев, я не знаю, у него, по-моему, пульс подскочил до 200 с лишним. У него глаза расширились до такой степени, когда он это увидел...

Ну как? Вы же судьи! Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребята?

Я не болею за «Зенит», я не болею за «Локомотив», но я болею за футбол – за честный футбол, чистый. Ну вы судьи, вы для чего? Вы футболу должны помогать, а не портить его!

Вы портите! Вы как можете назначать пенальти, которого близко там не было?! Ну это ужас какой-то!

И сейчас все довольны просто, что вратарь – красавец, отбил этот пенальти, да? Ну, тут наказывать судью этого надо. И тех, которые сидят на ВАР, кстати.

Я же вам говорил: если есть какие-то у вас спорные моменты, зачем звонить или смотреть ВАР? Вы звоните мне, Мостовому, елки-палки! Ну и девять моментов из десяти будут футбольные!

Я был на ВАР, я видел, как у вас там все это происходит. Действительно, это непросто. Но вы усложняете футбол, вы его до такой степени усложняете...

Ребята! Соберитесь! Ну это.. действительно, что это?» – сказал Мостовой.