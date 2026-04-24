В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).

На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.

«Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.

Судьей ВАР был Сергей Цыганок, АВАР – Рафаэль Шафеев.

«Когда дают пенальти за игру рукой Дивеева, у меня пропадает понимание, куда мы дальше двигаемся. Это комичная ситуация. С точки зрения логики футбола этот пенальти не объяснить. Я не видел, чтобы мяч потерял скорость, изменил траекторию. Театр абсурда! Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти? Судьи превратились в главных действующих лиц в нашем футболе. Меня это огорчает. Каждый раз мы обсуждаем эти моменты, трактовки эпизодов. Это всe превращается в болтологию.

Я немного большего ожидал от этого матча: больше искры, страсти и огня. Видимо, напряжение придавливало, команды играли осторожно. Мастерство у команд высокое, они умеют атаковать. Защитники обеих команд сыграли хорошо, значит, тренеры добились баланса. Эта ничья разочаровала обе команды. Незабитый пенальти – это несчастный случай и хорошая игра вратаря. Николай пробил достойно», – сказал Пятибратов