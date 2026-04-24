Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов

В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов

Вчера, 20:13
3

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (0:0).

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева в своей штрафной. На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
  • «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.
  • Судьей ВАР был Сергей Цыганок, АВАР – Рафаэль Шафеев.

«Когда дают пенальти за игру рукой Дивеева, у меня пропадает понимание, куда мы дальше двигаемся. Это комичная ситуация. С точки зрения логики футбола этот пенальти не объяснить. Я не видел, чтобы мяч потерял скорость, изменил траекторию. Театр абсурда! Кто-то может представить, чтобы в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира дали такой пенальти? Судьи превратились в главных действующих лиц в нашем футболе. Меня это огорчает. Каждый раз мы обсуждаем эти моменты, трактовки эпизодов. Это всe превращается в болтологию.

Я немного большего ожидал от этого матча: больше искры, страсти и огня. Видимо, напряжение придавливало, команды играли осторожно. Мастерство у команд высокое, они умеют атаковать. Защитники обеих команд сыграли хорошо, значит, тренеры добились баланса. Эта ничья разочаровала обе команды. Незабитый пенальти – это несчастный случай и хорошая игра вратаря. Николай пробил достойно», – сказал Пятибратов

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Пятибратов Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1777054400
Всё это началось с приходом Мажича
Ответить
Kosi4ek
1777060315
А пенальти Зенит-Динамо Мх когда есть вар не случается "театр абсурда"???? Почему когда раз в год случается абсурд по отношению к Зениту все плачут и ругают судей? Но когда через игру помогают Зениту то пишут судья же человек а человеку свойственно ошибаться!!!!!!!! зПРФ это олицетворение нашего чемпионата!!!!!! Тут даже не гы гы гы а здравый смысл!!!!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 