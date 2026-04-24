Губерниев прокомментировал слежку за комментаторами «Матч ТВ»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на желание РПЛ следить за работой комментаторов.

Теперь инспекторы матчей будут следить, что комментаторы говорят об арбитрах.

«Прекрасно. Пусть еще обязательно следят за прохождением судов в Ормузском проливе, за собираемостью налогов РФ и помогают правопорядку на улице – должны создавать отряды народной дружины и помогать полиции Росгвардии. Наши инспекторы, безусловно, справятся. Им желаю всяческих удач в вышеперечисленных делах», – сказал Губерниев.