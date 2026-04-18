Дзюбе пожелали продолжать карьеру: «Как мы будем шутить про его руки в конце концов?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о будущем капитана «Акрона» Артема Дзюбы.

«Стоит ли Дзюбе оставаться в «Акроне» на следующий сезон? Это факт, что он будет полезен команде. Будет здорово, если Артeм продлит контракт.

Он нужен российскому футболу. Он классный футболист, раздражитель. Как мы тогда будем шутить про его руки в конце концов?

Артeм на самом деле большой молодец. Я за то, чтобы он продолжал играть. Посмотрим, как всe сложится.

Был бы Дзюба полезен «Спартаку»? Я не предполагаю, что возрастного футболиста возьмут в клуб. Странно», – сказал Губерниев.