  • 84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ

84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ

Вчера, 20:59
15

Народный артист, фанат «Динамо» Лев Лещенко высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«В силу того, что мы не выступаем на международной арене, я не понимаю, зачем нам такое количество иностранцев? Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта. В волейболе играет 2-3 легионера – это нормально.

Не должно быть такого большого количества иностранцев. Это неправильно. Когда вернемся на международную арену, тогда может и нужно будет укрепиться. А сейчас иностранцы занимают чужие места. Если приглашать легионеров, то это должны быть персоны: Кордоба, Халк. Пусть клубы смотрят качество игрока», – сказал Лещенко.

  • Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
  • Нынешний лимит действует с начала сезона-2022/23.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Еще по теме:
Опубликовано расписание матчей за выход в суперфинал Кубка России 3
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл» 16
Тренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777055882
Бестолковый заголовок, с Лещенко полностью согласен
Ответить
Fеnix
1777056176
Вот вам и когда то советский идол.Типа воспитанный в духе дружбы народов и прочего интернационального долга.А в душе расист, нацик.Вот и вылезно из него это гуано. А ведь он такой не один. Всякие боярские, михалковы и прочие газмановы показали свою низкую сущность.
Ответить
Hector вернулся
1777057251
Лимит должен касаться клубов с гос обеспечением
Ответить
stas-kst
1777057590
От этого они ******* не перестанут быть. А ***** белого белым можно назвать, кстати?
Ответить
Интерес
1777057786
Зовите меня белым, недоумки.Пусть этот недостаток меня позорит!
Ответить
odessakmv
1777058013
ГДЕ *** РАССИЗМ ОТ ЛЕЩЕНКО, КРОМЕ ЗАГОЛОВКА ОТ ПИЛОРА-ЖУРНАШЛИСТА????
Ответить
За что бан ?
1777059502
А Валерьяныч может автору предъявить мощно . И главное по закону .
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777060666
РФСПРФ ГРФ неладно что-то в Датском королевстве... если известный певец топит за сокращение числа чемоданных... ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
рылы
1777061009
это изношенное престарелое подстилочное резиновое изделие не хочет поведать народу, кто работает на его консервных заводах? ага, сплошь кордобы и халки в мире дешёвой рабочей силы из всяких узбекий. гнида, в общем.
Ответить
САДЫЧОК
1777063001
Пердун без мозгов.
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ готовит тренерскую отставку, «Севилья» хочет игрока «Балтики», новый претендент на Батракова и другие новости
02:00
Арбелоа обрушился на судей после ничьей «Реала» с «Бетисом»
01:23
1
Игрок «Краснодара» назвал три причины победы над «Спартаком»
01:07
1
«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера
00:44
Батракову предрекли провал в Европе: «Его там сомнут»
00:27
1
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
5
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
Все новости
Все новости
Тихонов встал на защиту Баринова
01:31
«Станут дороже золота»: Канчельскис спрогнозировал подорожание российских футболистов
00:55
1
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
2
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
4
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
5
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
5
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
18
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
45
