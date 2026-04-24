84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ

Народный артист, фанат «Динамо» Лев Лещенко высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.
«В силу того, что мы не выступаем на международной арене, я не понимаю, зачем нам такое количество иностранцев? Когда в футболе или в баскетболе на поле по 9 черных, меня это раздражает. Такой перекос только в этих видах спорта. В волейболе играет 2-3 легионера – это нормально.
Не должно быть такого большого количества иностранцев. Это неправильно. Когда вернемся на международную арену, тогда может и нужно будет укрепиться. А сейчас иностранцы занимают чужие места. Если приглашать легионеров, то это должны быть персоны: Кордоба, Халк. Пусть клубы смотрят качество игрока», – сказал Лещенко.
- Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.
- Нынешний лимит действует с начала сезона-2022/23.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: «Спорт-Экспресс»