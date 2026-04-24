РФС выставил оценку судьям РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о судействе в РПЛ.
– Как прокомментируете судейство?
– Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Милорада Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой.
– Если бы решение зависело только от вас, оставили бы Мажича?
– Оставил бы.
– Писали про матчи сборной России с Египтом и Гамбией.
– Не знаю про это.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «Спорт-Экспресс»