РФС выставил оценку судьям РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о судействе в РПЛ.

– Как прокомментируете судейство?

– Считаю судейство удовлетворительным. Ошибок становится меньше. Будущее Милорада Мажича обсудим в конце сезона. Я доволен его работой.

– Если бы решение зависело только от вас, оставили бы Мажича?

– Оставил бы.

– Писали про матчи сборной России с Египтом и Гамбией.

– Не знаю про это.