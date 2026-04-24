В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов выделил главных качества тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

«Первое – умение общаться и выстроить коммуникацию со всеми ребятами.

Второе – он излучает позитив после каждого матча, каким бы ни был результат. Всегда пытается подбодрить ребят и сказать какие-то приятные слова. Мол, продолжаем биться – это футбол и проигрывают даже топовые команды в Европе.

И третье, как бы это банально ни звучало – это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол», – сказал Литвинов.