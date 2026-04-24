В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов выделил главных качества тренера команды Хуана Карлоса Карседо.
«Первое – умение общаться и выстроить коммуникацию со всеми ребятами.
Второе – он излучает позитив после каждого матча, каким бы ни был результат. Всегда пытается подбодрить ребят и сказать какие-то приятные слова. Мол, продолжаем биться – это футбол и проигрывают даже топовые команды в Европе.
И третье, как бы это банально ни звучало – это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол», – сказал Литвинов.
- Хуан Карлос Карседо работает главным тренером красно-белых с 5 января.
- Под его руководством «Спартак» в 7 матчах чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на 5-е место.
- В ближайшем матче «Спартак» сыграет с «Пари НН».
