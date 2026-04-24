Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • 57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»

57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»

Вчера, 22:35
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал потерю клубом шансов на чемпионство.

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство? «Спартак» за 20 лет вообще один раз титул выиграл, а ЦСКА чуть больше.

Возможно, легендарная личность типа Мостового помогла бы этим командам. Может, задуматься об этом и пригласить одного из самых легендарных футболистов? А то у нас много нефутбольных людей», – сказал Мостовой.

  • Игрок выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах, став в его составе двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.
  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1777059490
да сдайте же его кто-нибудь в "дурку"
Ответить
ilya-ilya-google
1777060762
Мы Александр Второй
Ответить
Max-Min-vkontakte
1777061384
есть у нас в футболе рукоблуд - а теперь ещё и словоблуд)
Ответить
evgevg13
1777065658
Синдром Наполеона
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 