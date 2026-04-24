57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал потерю клубом шансов на чемпионство.
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство? «Спартак» за 20 лет вообще один раз титул выиграл, а ЦСКА чуть больше.
Возможно, легендарная личность типа Мостового помогла бы этим командам. Может, задуматься об этом и пригласить одного из самых легендарных футболистов? А то у нас много нефутбольных людей», – сказал Мостовой.
- Игрок выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах, став в его составе двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
