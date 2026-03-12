  • Романцев покаялся за решение по Аршавину, принятое 24 года назад

Романцев покаялся за решение по Аршавину, принятое 24 года назад

12 марта, 14:43
8

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал нападающего Андрея Аршавина из «Зенита» в национальную команду на чемпионат мира-2002.

– Андрей Аршавин стал лучшим российским футболистом XXI века по опросу «СЭ». Олег Иванович, согласны ли вы с таким выбором? И почему все-таки не взяли Андрея на чемпионат мира в Японию в 2002-м?

– К подобным опросам всегда относился с определенным недоверием. Конечно, было любопытно узнать мнение его участников. Особенно тех, с кем знаком. Но при этом подметил одну деталь – в этой процедуре многое зависит от личных симпатий. Сужу по себе, поскольку для тренера Романцева на первом месте всегда были и остаются только мои игроки.

Допускаю, что это не совсем правильно. И простят меня коллеги с журналистами, но надеюсь, что мое чистосердечное признание хоть немного, но оправдывает подобную слабость. А уж болельщики точно поймут...

Так вот Аршавин, бесспорно, большой игрок. Как и Акинфеев, Жирков, Кержаков, к которым, поверьте, отношусь с большой симпатией. Но, определяя лучшего, я прежде всего исхожу из заслуг того, кому следует отдать предпочтение.

К примеру, Сергея Семака и Мурада Мусаева я называл сильнейшими тренерами тех сезонов, в которых они выиграли свое первое золото. Именно поэтому лучшим игроком XXI века я считаю Дмитрия Аленичева – единственного россиянина, выигравшего Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Теперь о том, почему Аршавин не поехал на чемпионат мира в Японию. Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно. Хотя та неудача сборной России нисколько не связана с его отсутствием.

  • На групповом этапе чемпионата мира-2002 сборная России под руководством Олега Романцева победила Тунис (2:0), а затем проиграла Японии (0:1) и Бельгии (2:3).
  • Аршавин дебютировал за национальную команду перед ЧМ. 17 мая 2002 года он сыграл за нее в товарищеском матче с Беларусью (1:1), но в итоговую заявку на финальный турнир чемпионата мира не попал.

Еще по теме:
Карседо повторил два достижения Романцева 6
Романцев изменил отношение к ВАР 7
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Аршавин Андрей Романцев Олег
Комментарии (8)
Бумбраш
Бумбраш
Взял бы в Японию,уже бы тогда узнали о "наших проблемах"
mihail200606
mihail200606
Та неудача чисто на романцеве.. старперов своих спартаковских притащил, вот и получил.. матч с бельгией как раз и показал,что свежая кровь нужна была сборной.
TOMSON
TOMSON
На тот ЧМ из молодых Сычев поехал и очень хорошо себя проявил.
алдан2014
алдан2014
Зато Мостовой был там. И что то не особо рассказывает,как докатились ...
Strig
Strig
а х@ли толку если б этот говнюк поехал?
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
12
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Все новости
