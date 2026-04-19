Романцев сформулировал, чего «Спартаку» не хватило для еврокубкового трофея

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью Winline пожаловался на нестабильность состава команды в свое время.
– Вы свою карьеру считаете выдающейся?
– Выдающейся – нет, успешной – да.
– В чем отличие? Чего не хватило для выдающейся?
– Я не выдавался. Я был такой же, как все спартаковцы. Один из спартаковцев. Выдающийся – это слово какое-то слишком уж…
– Чего не хватило для другого шага?
– Не хватило… Вот смотришь, мадридский «Реал» Лигу чемпионов выиграл, а на следующий год Холанда хотят, Мбаппе купили – лучших игроков мира! У меня только команда собиралась – трех-четырех лучших отдал. Ну какая Лига чемпионов?
Мне опять надо брать: откуда – неизвестно, кого – неизвестно. Вот дали бы мне три года сохранить команду – тогда бы, конечно, что-то мы выиграли. Уходили лучшие игроки. И не отпустить их я не имел права, потому что они уходили зарабатывать. Мы платили копейки.
