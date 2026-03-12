Экс-тренер «Спартака» сказал, поможет ли Дзюба вернуть клубу великие победы

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении в клуб на управляющую должность нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюба любит «Спартак», он всегда тепло сказывается о своем прошлом в этом клубе. Артем является легендой как «Спартака», так и «Зенита», и в целом всего российского футбола.

Дзюба точно может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом. Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру», – сказал Рианчо.