  • Экс-тренер «Спартака» сказал, поможет ли Дзюба вернуть клубу великие победы

Экс-тренер «Спартака» сказал, поможет ли Дзюба вернуть клубу великие победы

12 марта, 10:58
3

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении в клуб на управляющую должность нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Думаю, Дзюба любит «Спартак», он всегда тепло сказывается о своем прошлом в этом клубе. Артем является легендой как «Спартака», так и «Зенита», и в целом всего российского футбола.

Дзюба точно может быть полезен «Спартаку» в качестве менеджера. Он поможет вернуть великие победы, если будет гореть этим делом. Артем очень трудолюбивый и способный человек, другой не смог бы построить такую карьеру», – сказал Рианчо.

  • Ранее Дзюба заявил о желании вернуться в «Спартак».
  • Он воспитанник красно-белых и играл за московский клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в другие команды.
  • Срок его контракта с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Рианчо Рауль
Комментарии (3)
САДЫЧОК
САДЫЧОК
Он поможет разложить изнутри команду!
алдан2014
1773316503
Дзюба - легенда?? Спартака? Рианчо смешной чел. Если Дзюба когда-нибудь сможет на хорошей ноте закончить играть в Спартаке ,не испортить ничего своим длинным языком,тогда мы по другому заглянем на этот вопрос
