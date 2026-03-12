Карседо определил, в чем нужно прибавлять «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре команды в обороне.

– В первых трех матчах после зимнего перерыва команда пропустила десять мячей. Как это исправить? Есть ли вопросы к обороне или вратарю?

– Я согласен, что мы слишком много пропускали в этих играх. К счастью, мы смогли добиться двух побед, и эти шесть очков нам очень сильно помогли.

Конечно, нам нужно работать. Мы были недостаточно компактны, есть компоненты, где надо прибавлять – те же самые стандарты. Мы много сейчас работаем над ними, над согласованностью, компактностью, действиями в обороне. Будем стараться быть лучше.