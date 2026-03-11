Титульный спонсор «Локомотива» избавляется от убыточных активов

В РЖД, внутри титульного спонсора «Локомотива», происходит оптимизация. Государственная корпорация избавляется от убыточных активов, желая решить свои финансовые проблемы.

Сначала на торги было выставлено здание Рижского вокзала в Москве. Теперь ищется покупатель для исторического депо «Лихоборы», построенного в 1907 году.

Речь идет о территории депо – его хотят отдать под застройку. Само здание депо должно остаться нетронутым, поскольку оно памятник архитектуры.

В связи с будущей продажей территории депо под угрозу встает будущее коллекции ретропоездов, располагающейся в «Лихоборах».

«Для сохранения ретропоездов, которые ждут своей участи в «Лихоборах», нужно и место, и деньги. Не так много, как еще недавно потратили РЖД на гоп-команду Рангника, который собирался строить топ-команду в «Локомотиве». Дословно – хотел «из паровоза сделать «Сапсан».

Кстати, среди экспонатов в «Лихоборах» – отечественный высокоскоростной поезд «Сокол». Его выпустили в начале 1990-х в единственном экземпляре, а потом прекратили разработки и решили, что лучше закупать те самые «Сапсаны»...» – написал журналист Артем Локалов.