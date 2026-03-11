Мостовой отреагировал на возможный допуск России до ЧМ-2026

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборных СССР и России, высказался о теоретической замене Ирана сборной России на ЧМ-2026.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не примет участия в чемпионате мира-2026 на фоне геополитической обстановки.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

«Исключено. Как Россия может получить приглашение на чемпионат мира? Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир? На самом деле не знаю, кто может поехать вместо Ирана. Наверное, посмотрят сейчас по рейтингу», – сказал Мостовой.