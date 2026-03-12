Генич восхищен игрой футболиста «Реала»: «С ума сошел что ли?!»

Комментатор Константин Генич делится впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
Он отдельно оценил перформанс полузащитника мадридской команды Федерико Вальверде, оформившего хет-трик за тайм.
«Вальверде сегодня с ума сошел что ли?! Он везде!» – написал Генич в своем телеграм-канале.
- 27-летний Вальверде отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах.
Источник: телеграм-канал Константина Генича