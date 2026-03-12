Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде

«Реал» крупно выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

Мадридцы на своем поле разгромили «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

Все три гола были забиты до перерыва – Федерико Вальверде отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Во втором тайме Винисиус Жуниор заработал пенальти и сам его не реализовал – удар парировал Джанлуиджи Доннарумма.

Ответная встреча в Манчестере пройдет во вторник, 17 марта, в 23:00 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Баварию» или «Аталанту».