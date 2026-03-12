Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!

«Буде-Глимт» продолжает творить сенсации в Лиге чемпионов-2025/26.

Норвежская команда в первом матче 1/8 финала разгромила «Спортинг» со счетом 3:0.

Голы забили Сондре-Брунстад Фет, Оле-Дидрик Бломберг и Каспер Хег.

Российский вратарь Никита Хайкин провел всю игру без пропущенных мячей.

Ответная встреча в Лиссабоне пройдет во вторник, 17 марта, в 20:45 по московскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Арсенал» или «Байер».