Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!

«Буде-Глимт» продолжает творить сенсации в Лиге чемпионов-2025/26.
Норвежская команда в первом матче 1/8 финала разгромила «Спортинг» со счетом 3:0.
Голы забили Сондре-Брунстад Фет, Оле-Дидрик Бломберг и Каспер Хег.
Российский вратарь Никита Хайкин провел всю игру без пропущенных мячей.
Ответная встреча в Лиссабоне пройдет во вторник, 17 марта, в 20:45 по московскому времени.
Победитель этой пары выйдет в четвертьфинале ЛЧ на «Арсенал» или «Байер».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Буде-Глимт - Спортинг - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - С. Фет, 32 (с пенальти); 2:0 - О. Бломберг, 45+1; 3:0 - К. Хег, 71.
Источник: «Бомбардир»