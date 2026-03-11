Смолов показал домашний бар

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов показал свое жилище.
В частности, игрок продемонстрировал свой домашний бар с алкогольными напитками.
- Форвард выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год, а также в сезоне-2024/25.
- Его общая статистика: 125 матчей, 68 голов, 24 ассиста.
- Большую часть карьеры Смолов провел в Москве, поиграв за «Динамо» и «Локомотив».
- Федор имеет опыт выступлений в Европе – его арендовали «Фейеноорд» и «Сельта».
- На счету 36-летнего футболиста 45 матчей и 16 голов за сборную России. Федор без клуба с лета, однако о завершении карьеры он публично не объявлял. Вместе с женой Кариной Истоминой Смолов воспитывает дочь.
Источник: «Бомбардир»