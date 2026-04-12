Смолов назвал кумиром украинского футболиста

Экс-форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы блогера Алексея Попова.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
– Лучший игрок в истории футбола?
– Лучший игрок сейчас?
– На сегодняшний день Рафинья.
– Против кого тебе было тяжелее всего играть?
– Против Хосе Хименеса из «Атлетико». Неприятный.
– Лучший партнер в карьере?
– Павел Мамаев.
– Лучший стадион мира?
– «Сантьяго Бернабеу» после реновации.
– Футбольный кумир детства?
– Андрей Шевченко.
– Лучшая лига мира?
– ФНЛ.
– Лучшая сборная?
– Россия.
– Если не футбол, то…
– Большой теннис.
Источник: «Бомбардир»