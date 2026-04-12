Смолов назвал кумиром украинского футболиста

Экс-форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы блогера Алексея Попова.

Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».

Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.

В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».

– Лучший игрок в истории футбола?

– Лионель Месси.

– Лучший игрок сейчас?

– На сегодняшний день Рафинья.

– Против кого тебе было тяжелее всего играть?

– Против Хосе Хименеса из «Атлетико». Неприятный.

– Лучший партнер в карьере?

– Павел Мамаев.

– Лучший стадион мира?

– «Сантьяго Бернабеу» после реновации.

– Футбольный кумир детства?

– Андрей Шевченко.

– Лучшая лига мира?

– ФНЛ.

– Лучшая сборная?

– Россия.

– Если не футбол, то…

– Большой теннис.