Смолов назвал кумиром украинского футболиста

Сегодня, 14:44
7

Экс-форвард сборной России Федор Смолов ответил на вопросы блогера Алексея Попова.

– Лучший игрок в истории футбола?

Лионель Месси.

– Лучший игрок сейчас?

– На сегодняшний день Рафинья.

– Против кого тебе было тяжелее всего играть?

– Против Хосе Хименеса из «Атлетико». Неприятный.

– Лучший партнер в карьере?

Павел Мамаев.

– Лучший стадион мира?

– «Сантьяго Бернабеу» после реновации.

– Футбольный кумир детства?

– Андрей Шевченко.

– Лучшая лига мира?

– ФНЛ.

– Лучшая сборная?

– Россия.

– Если не футбол, то…

– Большой теннис.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (7)
evgevg13
1775995140
Желтопрессники из Бомбы выкинули из заготовка всего одно слово "детства". А смысл то как изменился. Долбанные провокаторы.
Ответить
Спартач80
1775995676
Терпеть ненавижу Смолова, но это очередная подстава желтушного Бомбардира, с заголовком....
Ответить
stop mashina
1775996249
Футбольное детство Смолова 1997--2005.Тогда для миллионов россиян Шевченко был кумиром.Смолов просто честно об этом сказал.Чо тут такого.Гы гы.
Ответить
шахта Заполярная
1775997812
Если не футбол, то, большой пенис
Ответить
bset
1776000634
FIFA 2005 - моя первая игра про футбол. Всегда играл за Милан из-за Шевченко. Столько лет прошло, уже за Миланом не слежу, но тогда был ну просто легендарный состав, который до сих пор помню...
Ответить
Кисляк высказался после поражения ЦСКА от «Сочи»
17:39
1
ФотоЭкс-судья Федотов объяснил, почему вратаря «Сочи» не удалили в игре с ЦСКА
16:25
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
15:54
⚡️ РПЛ. ЦСКА дома проиграл последней команде чемпионата
15:53
74
Экс-капитан «Краснодара» охарактеризовал Галицкого одним словом
15:45
1
Федотов разобрал пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
15:30
7
Стали известны стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»: 12 апреля 2026
15:21
4
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала: 12 апреля 2026
15:20
Быстров высмеял новичка «Зенита»
14:55
6
ВидеоСмолов назвал кумиром украинского футболиста
14:44
7
В ЦСКА объяснили отсутствие Акинфеева в составе на матч с «Сочи»
14:14
4
Агент Батракова ответил, приедут ли представители «ПСЖ» в Москву
13:50
1
Дзюба опубликовал поздравление с Пасхой
13:26
«Локомотив» прервал аренду игрока, травмированного с ноября
12:58
ТрансляцияГде смотреть матч «Акрон» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 12 апреля 2026
12:54
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Сочи»: 12 апреля 2026
12:52
1
Экс-капитан «Краснодара» описал Кордобу одним словом
12:25
23
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина
11:58
16
Черданцев определил однозначного фаворита матча «Зенит» – «Краснодар»
11:55
5
В РПЛ сегодня будет «матч года», считает Мостовой
11:41
26
Мелкадзе уличили в симуляции
11:17
3
Тарханов предостерег «Краснодар» от поражения в Петербурге: «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство»
10:43
1
«Зенит» бьет пенальти чаще «Реала» и «Баварии»
10:29
29
Семин назвал рискованной стратегию «Краснодара»
10:03
6
В «Краснодаре» вступились за судей РПЛ
09:48
11
Мартынович определил сильнейшую команду РПЛ
09:39
1
«Очередная боль»: «Балтика» – о матче с «Пари НН»
00:47
4
Мостовой оценил значимость матча «Зенит» – «Краснодар»
00:18
2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
