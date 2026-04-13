Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснил, почему нападающий Джон Дуран пропустил домашнюю игру с «Краснодаром» (1:1).
22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
– Дуран в игре со «Спартаком пробежал меньше вратаря. Как можете объяснить это?
– А сколько Дуран играл?
– 60 минут точно.
– А вратарь сколько играл?
– Вратарь по полю не бегает.
– А как? Если играешь тайм, сколько тебе надо пробежать? Вы знаете, сколько игрок сделал рывков, спринтов? Давайте разберем тогда по этим данным.
– Но нападающий явно должен пробежать больше вратаря.
– Ну, не бегал, поэтому в матче с «Краснодаром» вышел играть Соболев в атаке.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
- Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».
Источник: «РБ Спорт»