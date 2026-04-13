Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»

Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»

Сегодня, 18:18
6

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснил, почему нападающий Джон Дуран пропустил домашнюю игру с «Краснодаром» (1:1).

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

– Дуран в игре со «Спартаком пробежал меньше вратаря. Как можете объяснить это?

– А сколько Дуран играл?

– 60 минут точно.

– А вратарь сколько играл?

– Вратарь по полю не бегает.

– А как? Если играешь тайм, сколько тебе надо пробежать? Вы знаете, сколько игрок сделал рывков, спринтов? Давайте разберем тогда по этим данным.

– Но нападающий явно должен пробежать больше вратаря.

Ну, не бегал, поэтому в матче с «Краснодаром» вышел играть Соболев в атаке.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За два месяца нападающий забил 2 гола в 7 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Дуран Джон
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1776093807
Цыгане не потеют на поле и получают по 5 млн! Позор!
Ответить
Цугундeр
1776093962
)))) Отберите микрофон у Оливейры!)) "Внук спрашивает деда - Деда, ты воевал ? - Ну. - Что - "ну"? - Ну, не воевал."
Ответить
...уефан
1776094471
...это взрослые люди общаются?...
Ответить
Интерес
1776094953
Дуране не дураки, свой интерес знают! "...можно запросто принять актёра в труппу, а уволить?..А уволить-чёрта с два!".
Ответить
ziborock
1776095087
Что один что второй Иванушка Дурачок!)
Ответить
VVM1964
1776095536
Дожал таки Оливейру !)...
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 