Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, объяснил, почему нападающий Джон Дуран пропустил домашнюю игру с «Краснодаром» (1:1).

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

– Дуран в игре со «Спартаком пробежал меньше вратаря. Как можете объяснить это?

– А сколько Дуран играл?

– 60 минут точно.

– А вратарь сколько играл?

– Вратарь по полю не бегает.

– А как? Если играешь тайм, сколько тебе надо пробежать? Вы знаете, сколько игрок сделал рывков, спринтов? Давайте разберем тогда по этим данным.

– Но нападающий явно должен пробежать больше вратаря.

– Ну, не бегал, поэтому в матче с «Краснодаром» вышел играть Соболев в атаке.